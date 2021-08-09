محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر في تمديد عزل الشيخ رائد صلاح

رام الله - دنيا الوطنتعقد محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، جلسة خاصة للنظر في تمديد العزل الانفرادي بحق الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، لستة شهور أخرى، وذلك بناء على طلب من نيابة الاحتلال.وقال المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إن المحكمة ستعقد جلسة التمديد في مقرها الموجود داخل سجن بئر السبع في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم.وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في أراضي عام 48 قد طالبت في بيان لها الأسبوع الماضي، سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ رائد صلاح، الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ دخوله الى السجن لقضاء حكم جائر في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.وأكدت "المتابعة" أن "هذا العزل هو انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا".وأضافت أن "البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفرادي، مقطوعا كليا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته".