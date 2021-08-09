وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، سبل تضافر الجهود لحلحلة الأزمات الراهنة في المنطقة.جاء ذلك خلال لقائهما في الرياض مساء الأحد، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير العراقي للمملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.وبحث الجانبان "العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين".وأكد الوزيران على "أهمية تضافر الجُهود لحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة"، دون تفاصيل أكثر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).كما سلم حسين لنظيره السعودي دعوة مُوجهة من رئيس وزراء بلاده مصطفى الكاظميّ إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور قمة دول جوار العراق المقرر إجرائها نهاية آب/أغسطس الجاري.