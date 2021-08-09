مستوطنون ينفذون مسيرة مسائية في منطقة باب الأسباط بالقدس

رام الله - دنيا الوطننفذ المستوطنون مساء أمس الأحد، مسيرة استفزازية في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس.وأفادت مصادر مقدسيةK بأن المستوطنين تواجدوا بمنطقة باب الأسباط ورددوا شعارات تحريضية وهتافات ضد الفلسطينيين قبل أن ينسحبوا من المكان.وتزامنا مع مسيرة المستوطنين شهدت منطقة باب الأسباط ومحيط البلدة القديمة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين انتشروا بكافة الأماكن.وتأتي تلك المسيرة بعد ساعات من الاقتحامات التي تنفذها المجموعات الاستيطانية لساحات المسجد الأقصى بالفترتين الصباحية والمسائية.