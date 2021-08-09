صندوق النقد العربي يُصدر النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية - العدد 42

رام الله - دنيا الوطنفي إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس من شهر أغسطس 2021 مرتفعاً بنحو 0.20 في المائة، أي ما يعادل 0.96 نقطة ليصل إلى 470.547 نقطة، مقارنة بنحو 469.58 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2021، بما يعكس الارتفاع المُسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية حالة من التباين غلب عليها التحسن في تداولات الأسبوع الماضي في بعض البورصات العربية التي شهدت تحسناً نهاية الأسبوع الماضي، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية، منها البنوك والعقارات والاستثمار والنقل والتأمين والخدمات. كما كان لارتفاع مؤشرات كل من قيم التداول وأحجام التداول والقيمة السوقية لتلك الأسواق أثراً إيجابيا على مؤشرات الأداء، علاوة على حالة التفاؤل التي سادت الأسواق في ضوء النتائج الإيجابية التي سجلتها عدد من الشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2021. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية نتيجة تراجع قيم وأحجام التداول، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وتسجيل صافي بيع خلال الأسبوع الماضي في تلك البورصات.في هذا الصدد، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تقدم سوق دبي المالي حركة الارتفاعات المحققة مع صعود مؤشرها بنسبة 1.98 في المائة. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والسعودية وقطر وأبوظبي والبحرين والعراق مستويات ارتفاع تراوحت بين 1.22 و1.82 في المائة. فيما سجلت بورصة فلسطين ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصة عمّان التي تراجع مؤشر أدائها بنسبة 2.54 في المائة. كذلك انخفضت مؤشرات بورصات كل من تونس والكويت ومصر ودمسق ومسقط بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6.13 في المائة.في هذا الصدد شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها. حيث سجلت بورصتا العراق وقطر أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت بورصات كل من دبي والبحرين ودمشق ارتفاعاً في قيمة التداول بنسب تراوحت بين 25.57 و47.11 في المائة. كما شهدت بورصات كل من السعودية ومصر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.26 و6.26 في المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداول انخفاضاً في ست بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة تونس. كما سجلت بورصات كل من الكويت وعمّان ومسقط وفلسطين وبيروت تراجعاً بنسب تراوحت بين 9.13 و41.02 في المائة.شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً كبيراً في نهاية الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس 2021. في هذا الإطار، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصات كل من العراق وقطر وأبوظبي. كذلك شهدت بورصات كل من السعودية ودمشق وعمّان والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.89 و10.05 في المائة. فيما سجلت بورصة بيروت ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية انخفاضاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء.على صعيد القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقد واصلت حالة الاستقرار النسبي الذي شهدته منذ نهاية العام الماضي، حيث حققت مكاسباً بنحو 0.89 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في جميع بالبورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، بإستثناء ثلاث بورصات عربية، التي شهدت تراجعاً في قيمتها السوقية، وهي: الكويت ودمشق وعمّان، حيث تراجعت القيمة السوقية في تلك البورصات بنسب تراوحت بين 0.23 و3.49 في المائة. تصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 5.46 في المائة. كذلك سجلت القيمة السوقية لبورصات كل من الدار البيضاء وقطر والبحرين ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.09 و1.81 في المائة. كما حققت مؤشرات بورصات كل من السعودية ومصر ومسقط وأبوظبي وفلسطين مكاسباً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار جهود البورصات العربية نحو زيادة عمق الأسواق ورفع معدلات التداول، واستمرار مساعيها لتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الناشئة، أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء التداول لشركة جديدة في السوق الرئيس وشركتان جديدتان في السوق الموازية "نمو". في سياق آخر، ومتابعة لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة والمتعلقة بتطوير نظام تداول للسندات الحكومية، أطلقت البورصة المصرية مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة. كما أعلنت عن اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق. من جانب آخر، واصلت البورصات العربية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 لذات الفترة. في سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين تعلن عن بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم (26) لسندات التنمية الحكومية.