"الديمقراطية" تدعو جماهير شعبنا في محافظة جنين إلى المقاومة الشعبية



كما تدعو السلطة الفلسطينية صمود الأهالي والمزارعين وتكثيف المقاومة الشعبية في المنطقة بهدف التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.













رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من سياسة عنصرية هذا الصباح الباكر ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في بلدتي يعبد وعرابة من هدم وتدمير المنشئات الزراعية من بركسات وحضائر ، لهو استمرار لسياسة الاحتلال الى ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومصادرة الاراضي الزراعية وحرمان المزارعين من مصدر رزقهم .وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يأتي بهدف توسع الاستيطان في المنطقة على حساب أراضي المزارعين ومصدر رزقهم ، ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة جنين تدعو جماهير شعبنا وأهالي المنطقة بالتصدي لهذه السياسة والوقوف ضد ما يقدم عليه المستوطنين من مصادرة للأراضي .كما دعت "الديمقراطية" جميع المؤسسات الاهلية والدولية في الدفاع عن أبناء شعبنا ولجم قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.