طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية + الثالثة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/27)، مشددة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.