قوات الاحتلال تهدم منشآت ومحالاً تجارية في جنين

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاث منشآت تجارية، وخزان مياه، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر في تصريح لوكالة (وفا) الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاث منشآت تجارية عند مدخل بلدة يعبد الجنوبي، بذريعة البناء دون ترخيص، وتعود للمواطنين محمد خالد عطاطرة، وعمر عبد الراغب زيد الكيلاني.وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، يعود لمواطن من عائلة الشاعر من بلدة عرابة.وأشار أبو بكر إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.