"النضال الشعبي": نفتقد درويش شاعر الحرية والقضية الوطنية في ذكرى رحيله

رام الله - دنيا الوطنأعربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عن تقديرها للدور الكبير الذي لعبه الراحل الكبير الشاعر الفلسطيني محمود درويش، شاعر الحرية والقضية الوطنية.وأشادت دائرة الاعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي، في الذكرى السنوية لرحيل الشاعر درويش التي تصادف اليوم الاثنين، بإسهاماته والذي عمل طيلة حياته من أجل ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية، وكتب فلسطين في كل قواميس العالم وأنشد لها أرقى وأجمل الأشعار في سبيل حريتها واستقلالها الوطني، وتعزيز قيم الانتماء للشعب في وجه الظلم والاضطهاد والاحتلال.وأكدت أن سيرة ومسيرة درويش ستظل متواصلة بفعل إبداعاته وإسهاماته الشعرية والأدبية والنضالية.ودعت للحفاظ على موروث درويش الثقافي ونشره على أوسع المستويات وتوثيقه وتركيز الاهتمام بالقطاع الثقافي، ومده بعوامل البقاء والتواصل والاستمرارية لخدمة أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرات، ومهارات المبدعين الفلسطينيين على درب الراحل الكبير محمود درويش.