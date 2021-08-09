أفغانستان: مقتل 12 من أسرة واحدة بانفجار لغم شرقي البلاد

رام الله - دنيا الوطنقُتل ما لا يقل عن 12 فرداً من أسرة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي في ولاية "بكتيا" شرقي أفغانستان.وقالت شرطة الولاية، في بيان: "الحادث وقع مساء السبت، في منطقة "سعيد كرم" المتاخمة لولاية "وزيرستان" القبلية في باكستان".وحسب البيان، قامت حركة "طالبان" بنثر الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية قبل الفرار من المنطقة، واصطدمت السيارة التي كانت تقل أفراد الأسرة المنكوبة، الذين كانوا يحاولون الفرار من الحرب، بأحد هذه الألغام، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).واستعادت القوات الأفغانية السيطرة على منطقة "سعيد كرم" بعد سقوطها في يد طالبان لفترة وجيزة.وقال نور جان، أحد أقارب الأسرة المنكوبة، للأناضول: "3 رجال و3 نساء و6 أطفال من عائلته قتلوا في الحادث المأساوي".وأضاف: "لقد زرعت طالبان القنابل في كل مكان.. هذا هو مصير أناس مثلنا يفرون بحثا عن الأمان من المناطق التي يدور فيها القتال"، فيما لم تعلق "طالبان" على هذا الحادث.