اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية "طارئة"

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.وأوضحت المنظمة في تغريدة للمنظمة الأممية، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد"، مضيفة "هذه زيادة ضخمة مقارنة ب1.1 مليون طفل قبل الحرب".وشددت المنظمة: "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم"، دون تفاصيل أخرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).تغريدة المنظمة تأتي مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، المقرر في 15 آب/أغسطس الجاري.‎وأفادت (يونيسف)، في مطلع تموز/يوليو الماضي، في تقرير لها بأن" أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن".وذكر التقرير أن "ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب".‎