عربي

العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه
نهر سيروان
رام الله - دنيا الوطن
اتهم العراق، إيران بقطع مياه نهري "سيروان" و"الكارون" عن البلاد، ما تسبب بشح المياه في محافظة ديالى (شرق)، والتأثير على نوعيتها في شط العرب أقصى جنوبها.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني خلال لقائه بمكتبه في العاصمة بغداد، وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وفق بيان لوزارة الموارد المائية.

وأكد الحمداني، "ضرورة عقد لقاءات مع الجارة إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي تمر به عموم المنطقة خاصة بعد قطعها لنهري "الكارون" و"سيروان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأوضح أن الخطوة الإيرانية "تسببت بشح مائي في محافظة ديالى، فضلا عن تأثيرها على نوعية المياه في شط العرب (جنوب)".

وشط العرب يتكون من التقاء نهري الفرات ودجلة جنوبي العراق، ويتسبب نقص المياه المتدفقة من النهرين بزيادة نسبة الملوحة فيه.

كما استعرض اللقاء، وفق البيان، "موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".

وشدد الحمداني على "ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".

وكان الحمداني قد هدد خلال مؤتمر صحفي في يوليو/ تموز الماضي، باللجوء إلى المحافل الدولية حال "إصرار" إيران على قطع الروافد المائية عن مناطقه الشرقية.

وأعرب الحمداني، آنذاك عن أمل بلاده أن "تتعاون معها إيران في تقاسم الضرر جراء شح المياه أسوة بالجانب التركي الذي تقاسم أضرار أزمة المياه مع العراق".

أخبار ذات صلة

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية &#34;طارئة&#34;

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية "طارئة"

تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

البحرين تخطط لحدث &#34;احتفالي كبير&#34; بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

البحرين تخطط لحدث "احتفالي كبير" بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

لبنان: تحذيرات من نفوق 20 مليون طائر

لبنان: تحذيرات من نفوق 20 مليون طائر

الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول

الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول

&#34;2 مليون معتمر شهريًّا&#34;.. السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

"2 مليون معتمر شهريًّا".. السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم في سلوان وباب العامود

الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم في سلوان وباب العامود

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والمترجم أحمد يعقوب

"الثقافة" تنعى الشاعر والمترجم أحمد يعقوب

نابلس: إصابة شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه

نابلس: إصابة شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه

جنين: وفاة شاب بإحدى حفلات الثانوية العامة والشرطة تباشر التحقيق

جنين: وفاة شاب بإحدى حفلات الثانوية العامة والشرطة تباشر التحقيق

الرئيس عباس يثمن جهود الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام

الرئيس عباس يثمن جهود الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام

&#34;الحملة الوطنية&#34; تحذر من قتل أحلام الناجحين في الثانوية العامة

"الحملة الوطنية" تحذر من قتل أحلام الناجحين في الثانوية العامة

الشرطة تشن حملة على تجار المواد المخدرة ومروجيها بالمحافظات الشمالية

الشرطة تشن حملة على تجار المواد المخدرة ومروجيها بالمحافظات الشمالية

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية

منوعات

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء &#34;صعيدي في الجامعة الأمريكية&#34;

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

قبل تشييع جثمان دلال عبد العزيز.. مناشدة عاجلة تقلق الجميع

قبل تشييع جثمان دلال عبد العزيز.. مناشدة عاجلة تقلق الجميع

فنانة جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

فنانة جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

يسرا تثير الجدل بعدم حضورها جنازة دلال عبدالعزيز

يسرا تثير الجدل بعدم حضورها جنازة دلال عبدالعزيز

شاهد: فنانة شهيرة تكشف وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

شاهد: فنانة شهيرة تكشف وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

شاهد: عمرو دياب يحذف هذه الصور من حساباته ويثير الجدل

شاهد: عمرو دياب يحذف هذه الصور من حساباته ويثير الجدل

مشاهد مثيرة للجدل ومؤثرة لدلال عبد العزيز وهي تودع الدنيا

مشاهد مثيرة للجدل ومؤثرة لدلال عبد العزيز وهي تودع الدنيا

شاهد: منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

شاهد: منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

شاهد: رسالة مؤلمة ومؤثرة من إسعاد يونس لدلال عبد العزيز

شاهد: رسالة مؤلمة ومؤثرة من إسعاد يونس لدلال عبد العزيز

عربي

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية &#34;طارئة&#34;

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية "طارئة"

البحرين تخطط لحدث &#34;احتفالي كبير&#34; بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

البحرين تخطط لحدث "احتفالي كبير" بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني