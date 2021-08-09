العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

رام الله - دنيا الوطناتهم العراق، إيران بقطع مياه نهري "سيروان" و"الكارون" عن البلاد، ما تسبب بشح المياه في محافظة ديالى (شرق)، والتأثير على نوعيتها في شط العرب أقصى جنوبها.جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني خلال لقائه بمكتبه في العاصمة بغداد، وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وفق بيان لوزارة الموارد المائية.وأكد الحمداني، "ضرورة عقد لقاءات مع الجارة إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي تمر به عموم المنطقة خاصة بعد قطعها لنهري "الكارون" و"سيروان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأوضح أن الخطوة الإيرانية "تسببت بشح مائي في محافظة ديالى، فضلا عن تأثيرها على نوعية المياه في شط العرب (جنوب)".وشط العرب يتكون من التقاء نهري الفرات ودجلة جنوبي العراق، ويتسبب نقص المياه المتدفقة من النهرين بزيادة نسبة الملوحة فيه.كما استعرض اللقاء، وفق البيان، "موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".وشدد الحمداني على "ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".وكان الحمداني قد هدد خلال مؤتمر صحفي في يوليو/ تموز الماضي، باللجوء إلى المحافل الدولية حال "إصرار" إيران على قطع الروافد المائية عن مناطقه الشرقية.وأعرب الحمداني، آنذاك عن أمل بلاده أن "تتعاون معها إيران في تقاسم الضرر جراء شح المياه أسوة بالجانب التركي الذي تقاسم أضرار أزمة المياه مع العراق".