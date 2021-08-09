حركة طالبان تواصل سيطرتها على مناطق واسعة في أفغانستان





يأتي ذلك بعد أن استولت على ثلاث منها أمس الأحد، بما في ذلك مدينة قندوز، في هجوم كبير يبدو أن الجيش عاجز عن إيقافه.



وبفارق بضع ساعات الأحد، استولى مقاتلو الحركة بعد قتال عنيف على "قندوز"، التي كانوا يحاصرونها منذ بضعة أسابيع، ثم سيطروا على "ساري بول" و"تالقان" عاصمتي المقاطعتين الواقعتين في جنوب قندوز وشرقها.



وقال ذبيح الله حميدي أحد سكان تالقان عاصمة ولاية "تخار": إن العنف بدأ في الصباح وانتهى الأمر بطالبان بالسيطرة على المدينة "بدون كثير من القتال"، وإن المسؤولين الرسميين والقوات الأمنية فروا من المدينة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأكد مسؤول أمني فرار القوات الأفغانية وقادة محليين إلى منطقة قريبة. وقال "فشلت الحكومة في إرسال مساعدات لنا، وانسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم" أمش الأحد.



وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، سيطرة الحركة على تالقان، مشيرا الى "عودة الأمن" إليها وإلى قندوز وساري بول اللتين سقطتا بايدي الحركة صباحا.



وتشكّل السيطرة على قندوز أكبر نجاح عسكري لطالبان منذ بدء الهجوم الذي شنته في ايار/مايو مع بدء انسحاب القوات الدولية الذي يجب أن ينتهي بحلول 31 آب/أغسطس.



في نهاية حزيران/يونيو، استولت طالبان على معبر شير خان بندر الحدودي في جنوب طاجيكستان، وهو محور حساس للعلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى.



وقالت وزارة الدفاع إن القوات الحكومية تحاول استعادة مناطق رئيسية في قندوز. واشارت الى ان عناصر "الكوماندوس شنوا عملية تطهير" شملت "بعض الأماكن بما فيها الإذاعة الوطنية ومباني التلفزيون".



وقال ابراهيم ثوريال باهيس احد المستشارين في مجموعة الازمات الدولية ان "الاستيلاء على قندوز مهم حقا لانه سيتيح اطلاق سراح عدد كبير من مقاتلي طالبان الذين يمكن حشدهم في اماكن اخرى في شمال افغانستان".



وبعد قندوز، سقطت ساري بول أيضًا في ايدي طالبان. وكانوا مقاتلو الحركة قد استولوا السبت على شبرغان معقل زعيم الحركة الشهير عبد الرشيد دوستم.



من جهته، أكد مرويس ستانيكزاي المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه تم إرسال تعزيزات، بما في ذلك أفراد من القوات الخاصة، إلى ساري بول وشبرغان. وأضاف أن "المدن التي يريد (عناصر) طالبان الاستيلاء عليها ستصبح قريباً مقابرهم".



رام الله - دنيا الوطنباتت حركة طالبان صباح اليوم الاثنين تسيطر على خمس من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34.