تشاد: 22 قتيلا في مواجهات بين مزارعين ورعاة





وهذه المنطقة تشهد باستمرار نزاعات عنيفة بين هذه مجموعات مسلحة وتبعد 200 كيلومتر عن العاصمة نجامينا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقالت أمينة كوجيانا حاكمة منطقة "حجر لميس"، إن "النزاع بدأ بخلاف على أرض بين المجموعتين اللتين تريد إحداهما الاستقرار فيها بينما تمنعها الثانية من ذلك".



وأوضحت أنه "خلاف بين المزارعين الحضريين الذين ينتمون إلى قبائل البولالا والعرب من مربي الماشية الرحل" في قرية زهانة، مشيرة إلى أن المواجهات أدت إلى سقوط "22 قتيلا و18 جريحا".



وقال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله "أرسلنا قوات تحافظ على النظام منذ السبت".



رام الله - دنيا الوطنقتل 22 شخصاً في اشتباكات بين مزارعين ومربي ماشية في "حجر لميس" في وسط تشاد.