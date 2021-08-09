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تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد
تطعيم ضد كورونا في تونس
رام الله - دنيا الوطن
لقحت تونس الأحد أكثر من نصف مليون شخص ضد فيروس (كورونا) خلال يوم مفتوح للمواطنين.

يأتي ذلك بعد أن واجهت وضعاً صحياً صعباً، وتمكنت من تأمين أكثر من 6 ملايين جرعة لتجاوز ذلك.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان "تُعلم خلية المتابعة بوزارة الصحة أن حوصلة النتائج النهائية لعمليات التلقيح المكثف بكامل ولايات الجمهورية الموافق لليوم الأحد، بلغت 551,008 عمليات تلقيح"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وفي مراكز التطعيم في مختلف مناطق البلاد، نُظمت صفوف طويلة من المقاعد للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة. ونقلت وسائل إعلام محلية صورا لطوابير طويلة لمواطنين ينتظرون دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من مناطق البلاد.

وتعمل السلطات التونسية على تطعيم 50% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ونظمت وزارة الصحّة في 20 تموز/يوليو الفائت أياما مفتوحة للتطعيم، في قرار أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح، حيث سُجل تدافع في كثير منها، في ظل عدم توافر عدد كاف من الجرعات، لينتهي الأمر بإقالة وزير الصحة فوزي المهدي.

وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشيا كبيرا لـ (كوفيد-19) تسبب باكتظاظ المستشفيات، وسط نقص حاد في الأكسجين.

وتجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 610 آلاف منذ بداية الجائحة في 2020.

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