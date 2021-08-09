إسرائيل تقرر إلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي





وستدخل الأنظمة الخاصة بهذه القائمة حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم 16 من آب/ أغسطس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتشمل قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر اليها الا بعد الحصول على اذن من لجنة الاستثناءات ست دول، وهي: بلغاريا والبرازيل وجورجيا والمكسيك واسبانيا وتركيا.



فيما تشمل قائمة الدول الصفراء التي تلزم العائدين منها بالحجر الصحي لمدة 24 ساعة أو حتى تلقي نتائج سلبية لفحوصات لكشف الفيروس، عشر دول: وهي النمسا وأستراليا وهونغ كونغ والمجر وتايوان ومولدوفا ونيوزيلاندا والصين وسنغافورة والتشيك.



اما باقي الدول التي يتم تسيير رحلات جوية من إسرائيل اليها والعكس ويزيد عددها عن التسعين، فهي مصنفة برتقالية وتلزم العودة منها الخضوع للحجر الصحي سواء كانوا متطعمين أو متعافين.



رام الله - دنيا الوطنفي سياق مكافحة جائحة (كورونا)، نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، قائمة جديدة للدول التي يحظر السفر إليها أو تلزم العائدين منها بالدخول الى الحجر الصحي.