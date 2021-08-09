شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من بيتا جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من بيتا جنوب نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي بيتا موسى حمايل، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: أسيد محمد معلا، وزهير أحمد بني شمسة، وإسلام حامد جاغوب، وعبد الرحمن معالي، ومعتصم متعب دويكات، وحمادة عماد حمايل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنيْن من مخيم الأمعري، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: وليد حماد فلنة، ووفا خليل إدريس، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

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