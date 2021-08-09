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دولي

إسرائيل: إقرار آلية جديدة لافتتاح العام الدراسي الجديد

إسرائيل: إقرار آلية جديدة لافتتاح العام الدراسي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الليلة الماضية، آلية جديدة لافتتاح العام الدراسي الجديد بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وبموجب هذه الآلية التي وضعتها وزيرة التعليم، يفعات شاشا بيتون، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، فإن تلاميذ أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي.

ومن المقرر أن تجرى فحوصات منزلية سريعة لكشف الفيروس لجميع الطلبة خلال اليومين اللذين يسبقان افتتاح المؤسسات التعليمية، كما تقرر ان تجرى في المدن المصنفة حمراء وبرتقالية فحوصات كهذه أسبوعيا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبموجب الخطة الجديدة، سيتم أيضا تفعيل آلية "الصف الأخضر" التي تنص على إخضاع تلميذ أصيب بفيروس (كورونا) للحجر الصحي المنزلي، الا ان التلاميذ الاخرين والمعلمين الذين خالطوه سيخضعون لفحوصات لكشف الفيروس على مدى أسبوع كامل دون الحاجة الى ادخالهم الى الحجر الصحي. 

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