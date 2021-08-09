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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: أربع إصابات بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية لوجود عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. 

ونوهت "المرور" لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنها أربع إصابات متنوعة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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