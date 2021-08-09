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شؤون فلسطينية

الثاني بأقل من 24 ساعة.. وفاة مواطن بحادثة إطلاق نار في جنين

الثاني بأقل من 24 ساعة.. وفاة مواطن بحادثة إطلاق نار في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن (32 عاماً) في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبناءً على اتصال لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع إطلاق نار ووجود عدد من المصابين تم تحويلهم لمستشفى جنين الحكومي، تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى وللمكان في البلدة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته .

وأضاف ارزيقات: بأن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الامن والنظام العام في البلدة.

وأعلنت الشرطة أمس الأحد، وفاة شاب يبلغ من العمر (21 عاماً)، في إحدى حفلات الثانوية العامة جنوب جنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب (21 عاماً) في إحدى حفلات الثانوية العامة في بلدة الفندقومية، جنوب جنين.

ووفق مصادر محلية، فقد توفي الشاب قصي محمود نعيرات (20 عاماً) جرّاء انفجار قنبلة محلية الصنع (كوع متفجر) في محيط حفل بنجاح طالب بالثانوية العامة داخل قرية الفندقومية قضاء جنين.

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