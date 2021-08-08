إسرائيل: تسجيل 2,916 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، بتسجيل 2,916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.
كما سجلت الوزارة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، إلى 366 حالة.
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت عصر اليوم، بنداء إلى أبناء المجتمع العربي، طالبا منهم الذهاب الى تلقي التطعيم ضد (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ووجه بينت دعوة شخصية الى كل من يبلغ سن 60 عاماً فما فوق وحثهم على الذهاب إلى اخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.
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