مباشر | حفل تخريج الفوجين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لجامعة القدس المفتوحة

دولي

إسرائيل: تسجيل 2,916 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل 2,916 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، بتسجيل 2,916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، إلى 366 حالة.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت عصر اليوم، بنداء إلى أبناء المجتمع العربي، طالبا منهم الذهاب الى تلقي التطعيم ضد (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووجه بينت دعوة شخصية الى كل من يبلغ سن 60 عاماً فما فوق وحثهم على الذهاب إلى اخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

أخبار ذات صلة

فرنسا: ارتفاع نسبة المصابين بفيروس (كورونا) بالمستشفيات 25% خلال ثلاثة أسابيع

فرنسا: ارتفاع نسبة المصابين بفيروس (كورونا) بالمستشفيات 25% خلال ثلاثة أسابيع

إسرائيل: (كابينت كورونا) يعقد جلسة لبحث مسألة سبل افتتاح العام الدراسي المقبل

إسرائيل: (كابينت كورونا) يعقد جلسة لبحث مسألة سبل افتتاح العام الدراسي المقبل

صحيفة بريطانية: جونسون كاد أن يغرق في البحر

صحيفة بريطانية: جونسون كاد أن يغرق في البحر

ترامب يواصل اتهام الصين بنشر فيروس (كورونا)

ترامب يواصل اتهام الصين بنشر فيروس (كورونا)

بعد اجتياح الفيضانات.. إجلاء ألاف السكان في كوريا الشمالية

بعد اجتياح الفيضانات.. إجلاء ألاف السكان في كوريا الشمالية

مسؤول أمني إسرائيلي: أصبحنا قاب قوسين من أيام قتال جديدة

مسؤول أمني إسرائيلي: أصبحنا قاب قوسين من أيام قتال جديدة

رغم تلقيهم جرعات التطعيم.. السلالة الكولومبية تقتل سبعة مسنين في بلجيكا

رغم تلقيهم جرعات التطعيم.. السلالة الكولومبية تقتل سبعة مسنين في بلجيكا

فيديو:مشاهد مروعة من سفينة كانت تنقل سياحاً من إحدى الجزر اليونانية هرباً من النيران

فيديو:مشاهد مروعة من سفينة كانت تنقل سياحاً من إحدى الجزر اليونانية هرباً من النيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه

نابلس: إصابة شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه

&#34;الحملة الوطنية&#34; تحذر من قتل أحلام الناجحين في الثانوية العامة

"الحملة الوطنية" تحذر من قتل أحلام الناجحين في الثانوية العامة

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية

وزير الزراعة يفتتح سوق الباذنجان البتيري الخامس

وزير الزراعة يفتتح سوق الباذنجان البتيري الخامس

زيدان: الاحتلال ينتهج الاعتقال الإداري لتغييب الأصوات الحرة

زيدان: الاحتلال ينتهج الاعتقال الإداري لتغييب الأصوات الحرة

وزير الثقافة يلتقي المؤسسات والمراكز الثقافية في قطاع غزة

وزير الثقافة يلتقي المؤسسات والمراكز الثقافية في قطاع غزة

صبيحات: ارتفاع طفيف في مؤشر الإصابات مقابل انخفاض بمؤشر حالات التعافي

صبيحات: ارتفاع طفيف في مؤشر الإصابات مقابل انخفاض بمؤشر حالات التعافي

الجهاد الإسلامي تستنكر الأحكام القضائية بحق عدد من الفلسطينيين في السعودية

الجهاد الإسلامي تستنكر الأحكام القضائية بحق عدد من الفلسطينيين في السعودية

منوعات

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بما قالته عن العنف الأسري

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بما قالته عن العنف الأسري

للمرة الأولى.. طليق مريم حسين يوضح سبب دخوله السجن

للمرة الأولى.. طليق مريم حسين يوضح سبب دخوله السجن

لهذا السبب.. روان بن حسين تتلقى لقاح (كورونا) للمرة الثانية

لهذا السبب.. روان بن حسين تتلقى لقاح (كورونا) للمرة الثانية

شاهد كيف نعى الفنانين دلال عبد العزيز

شاهد كيف نعى الفنانين دلال عبد العزيز

شاهد: شكران مرتجى تصدم جمهورها بخطوة فنية لاستكشاف المواهب

شاهد: شكران مرتجى تصدم جمهورها بخطوة فنية لاستكشاف المواهب

هل غادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

هل غادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما حقيقة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على حسن شاكوش؟

ما حقيقة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على حسن شاكوش؟

شاهد: فنان مصري يهاجم صوت روبي &#34;نشاز&#34;.. ما القصة؟

شاهد: فنان مصري يهاجم صوت روبي "نشاز".. ما القصة؟

ما حقيقة تعرض صلاح عبد الله لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض صلاح عبد الله لأزمة صحية جادة؟

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بإطلالته الجديدة وتغير شكله بالكامل

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بإطلالته الجديدة وتغير شكله بالكامل

عربي

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

لبنان: تحذيرات من نفوق 20 مليون طائر

لبنان: تحذيرات من نفوق 20 مليون طائر

الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول

الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول