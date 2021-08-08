جنين: وفاة شاب بإحدى حفلات الثانوية العامة والشرطة تباشر التحقيق
أعلنت الشرطة اليوم الأحد، وفاة شاب يبلغ من العمر (21 عاماً)، في إحدى حفلات الثانوية العامة جنوب جنين.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب (21 عاماً) في إحدى حفلات الثانوية العامة في بلدة الفندقومية، جنوب جنين.
ووفق مصادر محلية، فقد توفي الشاب قصي محمود نعيرات (20 عاماً) جرّاء انفجار قنبلة محلية الصنع (كوع متفجر) في محيط حفل بنجاح طالب بالثانوية العامة داخل قرية الفندقومية قضاء جنين.
التعليقات