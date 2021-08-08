جنين: وفاة شاب بإحدى حفلات الثانوية العامة والشرطة تباشر التحقيق





وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب (21 عاماً) في إحدى حفلات الثانوية العامة في بلدة الفندقومية، جنوب جنين.





أعلنت الشرطة اليوم الأحد، وفاة شاب يبلغ من العمر (21 عاماً)، في إحدى حفلات الثانوية العامة جنوب جنين.