فرنسا: ارتفاع نسبة المصابين بفيروس (كورونا) بالمستشفيات 25% خلال ثلاثة أسابيع

رام الله - دنيا الوطنيستمر عدد الفرنسيين المصابين بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19) في المستشفيات بالارتفاع مع إحصاء نحو 8700 مصاب الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 % في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل الأحد ثمانية آلاف و685 مريضا مقابل ستة آلاف و922 في 17 تموز/يوليو، حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.وتزامنا مع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بـ (كوفيد-19) ممن يعانون وضعا خطيرا بنسبة 81% منذ 21 تموز/يوليو، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى (859) منذ بداية العام. وفي الساعات الـ24 الاخيرة، نقل 117 مريضا الى أقسام الإنعاش، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وبين السبت والأحد، قضى ثلاثون شخصا بسبب (كوفيد-19) في المستشفى، وفق الإدارة الصحية.وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 الفا و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66,4 في المئة من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 الفا و75 شخصا ملقحين بالكامل، أي 55,2 في المئة من عدد السكان، بحسب المصدر نفسه.