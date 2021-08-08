إصابة شاب برصاص مستوطنين في بيت دجن ومواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأحد شاب برصاص المستوطنين شرق بلدة بيت دجن، فيما اندلعت مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن شاباً من مدينة نابلس أصيب برصاص مستـوطنين شرق قرية بيت دجن بعد أن رشوا عليه غاز الفلفل وأطلقوا الرصاص على قدمه بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.وتم نقل المصاب لمشافي المدينة لتقلي العلاج فيما توافد العشرات من شبان البلدة للمنطقة الشرقية لمواجهة المستوطنين وقوات الاحتلال.وفي بلدة بيتا جنوب نابلس اندلعت مساء اليوم مواجهات عنيفة على مدخل البلدة، حيث قام الشبان بإشعال الإطارات بكثافة في المنطقة.