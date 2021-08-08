الرئيس عباس يثمن جهود الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً يضم شخصيات وطنية أطلقوا مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، التزاماً منهم بالمسؤولية تجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.وضم الوفد كلا من (منيب المصري، والشيخ محمد حسين، والمطران منيب يونان ممثلاً عن البطريرك ميشيل صباح، ومحمد بركه، وناصر الدين الشاعر، وشرحبيل الزعيم، ووليد الأحمد).وفي بداية اللقاء، ثمن الرئيس عباس، الجهود التي تقوم بها هذه الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام الذي أضر بقضيتنا الوطنية، مؤكدا عزمه مواصلة السعي لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.بدوره، أعرب الوفد عن شكره، للرئيس على استقبالهم، مثمنين الكلام الطيب الذي سمعوه من السيد الرئيس والذي يؤكد حرصه على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.