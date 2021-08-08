الدفاع المدني يطلق كود الحماية من الحرائق



وتم بناء الكود بتوجيهات من رئيس الوزراء ووزير الداخلية د محمد اشتية ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار كدليل للقائمين على المنشآت العمرانية بالالتزام بجملة من المتطلبات الواجب توفيرها في المباني العمرانية مثل الإلزام بوجود درج هروب معدني و أبواب مقاومة للحريق، وتوفير أجهزة كاشفة للدخان، نظام الإنذار من الحريق.





هذا الكود والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء والذي يلزم القائمين على القطاعات الإنشائية بتطبيق بنود هذا الكود.



وراعى الكود الواقع الفلسطيني ووازن ما بين الاستثمار الآمن وإجراءات السلامة العامة وخاصة في ظل التطور العمراني والإنشائي، كما يعتبر أداة توجيهية للقطعات الهندسية في تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق وخاصة في المباني العالية ومتعددة الطوابق للحد من وقوع الحرائق ولتوفير درجة عالية من الآمان لساكني هذه المباني من خطر الحرائق.