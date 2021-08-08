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شؤون فلسطينية

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية

دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غداً لإحياء رأس السنة الهجرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، صباح يوم غد الاثنين؛ لإحياء ذكرى رأس السنة الهجرية 1443.

وطالب الكسواني كل من يستطيع بشد الرحال والاحتفال بهذه الذكرى الطيبة.

وقال الكسواني إن يوم غد يوافق رأس السنة الهجرية، وسيتم إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، باحتفال ديني يبدأ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وأوضح الكسواني أن الاحتفال سيتخلله تلاوة القران الكريم، ودرس من فضيلة الشيخ يوسف أبو سنينة عن الهجرة النبوية، أناشيد إسلامية ودينية.

وعبر مدير المسجد الأقصى عن أمله بأن يكون عام خير وبركة، ونصر وانتصارات للإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى.

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