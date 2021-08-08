وزير الزراعة يفتتح سوق الباذنجان البتيري الخامس





رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الزراعة، رياض العطاري، اليوم الأحد، سوق الباذنجان البتيري الخامس، وعسل حوكير بتير، غرب بيت لحم.وقال في كلمته بحفل الافتتاح، إن هدف السوق هو ترويج المنتجات الزراعية، والحفاظ على الموروث الزراعي الفلسطيني، وتشجيع السياحة الداخلية.وأضاف: أن هذا النمط التسويقي يأتي في إطار توجهات وزارة الزراعة لتقليل هوامش التسويق من اجل زيادة ربحية المزارع وتقليل التكلفة المترتبة عليه.وأشار إلى أن عام 2021 سيشهد إطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، وستحمل المنتج الفلسطيني الى العالم، وتطرق إلى برامج تعمل عليه الزراعة يتعلق بالطرق الزراعية واستصلاح الأراضي وتخضير فلسطين وزيادة المصادر المائية، والتي تأتي جميعها في إطار دعم صمود المزارعين وفتح الأسواق للمنتجات الزراعية.وأوضح العطاري أن الحكومة صادقت خلال العام الجاري موازنة بلغت (110 ملايين شيكل) للمشاريع والبنية التطويرية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع في شمال نابلس له علاقة باستخدام المياه العادمة واستصلاح الأراضي وتطوير مساحة زراعية (3500 دونم).بدوره، شكر محافظ بيت لحم كامل حميد، القائمين على السوق، داعيا المزارعين والمتضررين في المحافظة إلى اعداد البرامج وتقديمها لوزارة الزراعة لتتمكن من تعزيز صمودهم.وكان رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، افتتح السوق، بكلمة رحب فيها بالحضور، واستعرض الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاستيطان الذي يلتهم أراضيهم.وشمل السوق، الذي يستمر ليومين، بإشراف بلدية بتير، وجمعية بتير التعاونية الزراعية، بالتعاون مع مديرية زراعة بيت لحم، وبدعم من المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، "أكشاكا" للمنتجات الزراعية والحرف اليدوية.