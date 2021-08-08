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البحرين تخطط لحدث "احتفالي كبير" بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

البحرين تخطط لحدث "احتفالي كبير" بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل
وكيل وزارة الخارجية البحرينية في زيارة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزير الخارجية البحريني، الشيخ عبد الله آل خليفة في حديث للصحفيين الإسرائيليين، إنهم يخططون لحدث احتفالي كبير بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع.

وقال آل خليفة: "من المستحيل ترك يوم 15 سبتمبر يمر دون احتفال"، وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية. 

وكان خليفة الذي بدأ اليوم زيارة لإسرائيل، قد التقى بوزير الخارجية، يائير لابيد، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، كما يتوقع أن يتوجه لابيد بزيارة رسمية إلى البحرين قريبا.



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