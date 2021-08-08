البحرين تخطط لحدث "احتفالي كبير" بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل





وكان خليفة الذي بدأ اليوم زيارة لإسرائيل، قد التقى بوزير الخارجية، يائير لابيد، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، كما يتوقع أن يتوجه لابيد بزيارة رسمية إلى البحرين قريبا.











وقال آل خليفة: "من المستحيل ترك يوم 15 سبتمبر يمر دون احتفال"، وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية.