صبيحات: ارتفاع طفيف في مؤشر الإصابات مقابل انخفاض بمؤشر حالات التعافي

قال الدكتور وسام صبيحات، مسؤول ملف (كورونا) في شمال

الضفة إن هناك ارتفاعا طفيفا في مؤشر الإصابات التي تسجل يوميا بفيروس (كورونا)، مقابل انخفاض بمؤشر حالات التعافي.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن هذا الارتفاع ورغم انه طفيف يتم النظر اليه بصورة حذرة، داعيا المواطنين العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتوجه الى مراكز وزارة الصحة للحصول على قلاح فيروس (كورونا).



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