إسرائيل: (كابينت كورونا) يعقد جلسة لبحث مسألة سبل افتتاح العام الدراسي المقبل

وقد قال مصدر في (كابينت كورونا) إنه من غير المؤكد أن يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفيما يخص بفرض إغلاق رابع في موسم الأعياد اليهودية اندلع خلاف بين الوزراء، إذ قالت وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيتون، إنه يجب شطب هذا الموضوع من جدول الأعمال إذ أن الإغلاق يهدد مصادر الرزق للعديد من الأشخاص ويرعبهم كما انضم إلى موقفها وزير الاستخبارات، العازار شتين الذي قال إن الجمهور أصبح مهدداً بهذا الإجراء.



أما وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أن احتمال فرض الإغلاق وارد والواقع أصبح مرعباً، ويجب إفصاح الحقيقة على الجمهور كما هي.