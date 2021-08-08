فيديو.. تونس: إقبال لافت على اليوم المفتوح للتطعيم ضد (كوفيد-19)





ونقلت وسائل اعلام محلية صورا لطوابير طويلة لمواطنين ينتظرون دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من مناطق البلاد.



وتعمل السلطات على تطعيم 50% من التونسيين (مجموع سكان تونس حوالي 12 مليون نسمة) بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم.



وحث سعيّد التونسيين على الاقبال بكثافة على التطعيم وقال "لا تتردوا لحظة واحدة وأقبلوا على التلقيح".



وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) الخميس "خلال 15 يوما تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة وفي الأيام القادمة سيتم توفير أكثر من مليوني جرعة وبعد ذلك 4 ملايين جرعة إضافية".















رام الله - دنيا الوطنأطلقت تونس اليوم الأحد، حملة مكثفة للتطعيم ضد (كوفيد-19) عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين الذين توافدوا بشكل لافت على المراكز في أنحاء البلاد، بعدما تمكنت من تأمين أكثر من ستة ملايين جرعة.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن منذ أسبوعين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، أطلق حملة التطعيم وأوكل الجيش الاشراف عليها في أكثر من 300 مركز وخصصت لمن سنهم فوق الأربعين عاما فقط.وفي المعهد الثانوي بمنطقة باردو في العاصمة تونس والذي تم تخصيصه للتطعيم، نظمت صفوف طويلة من المقاعد للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة، كما نقل موقع (فرانس 24).ونظمت وزارة الصحة التونسية في 20 تموز/يوليو الفائت أياما مفتوحة للتطعيم في قرار أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح حيث سجّل تدافع في كثير منها في ظل عدم توافر العدد الكافي من الجرعات لينتهي الأمر بإقالة وزير الصحة الأسبق فوزي المهدي.وأكد رئيس مركز التطعيم بمعهد باردو، حمادي العكاري أن الاقبال وتنظيم العملية كان بفضل "المتطوعين" وإدارة الجيش للعملية.