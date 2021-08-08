شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تستنكر الأحكام القضائية بحق عدد من الفلسطينيين في السعودية

الجهاد الإسلامي تستنكر الأحكام القضائية بحق عدد من الفلسطينيين في السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأدانت بشدة حملة الأحكام التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني".

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم الأحد، بالحبس (15 عاماً) على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس (22 عاماً).

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على الأحكام السعودية الصادرة بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في المملكة.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد أغسطس  بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين"، المقيمين في المملكة".

وأضافت: أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فـ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وتابعت الحركة: "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".

ودعت حماس القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.

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