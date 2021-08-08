حماس تُعلق على الأحكام السعودية الصادرة بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على الأحكام السعودية الصادرة بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في المملكة.





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد أغسطس بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين"، المقيمين في المملكة".





وأضافت: أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فـ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".





وتابعت الحركة: "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".





ودعت حماس القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.





وقضت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري؛ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس (22 عاماً).

ونقلت وكالة أنباء (أناضول)، عن عبد الماجد، شقيق الخضري، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات".

من جانبه، أكد خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، مدة الحكم على الخضري، لافتا إلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين (69 أردنيا وفلسطينيا)، حتى الآن، تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

ولم يصدر حتى الساعة 12:50 تغ، أي تعليق من السلطات السعودية حول الأحكام الصادرة.

رام الله - دنيا الوطن