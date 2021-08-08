دغلس: الحملة الاسنادية لـ "بلدة بيتا" ومتابعة القيادة لما يجري له أثر كبير

قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ،

إن الحملة الاسنادية من مختلف مناطق الضفة مع بلدة بيتا ومتابعة القيادة لما يجري فيها، له أثر كبير في استمرار المقاومة الشعبية.



وأكد دغلس في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، على أن الحكومة مستمرة في دعمها للمقاومة الشعبية في البلدة، حيث سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعان للمجلس الثوري ولأمناء سر الأقاليم داخل البلدة.

رام الله - دنيا الوطن