"ثوري فتح" يبحث مع رئيس الوزراء اليوم التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية





وقال صافي إن دورة المجلس الثوري الأخيرة أقرت أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائمة نظراً للظروف والتحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، ومحاولات الضغط والابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق القيادة.

رام الله - دنيا الوطنفي إطار المتابعة لعمل المجلس الثوري لحركة فتح، يعقد اجتماع اليوم مع دولة رئيس الوزراء محمد اشتية، للبحث في التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وللاطلاع على المخاطر التي تواجه الحكومة في ظل الأزمات التي ألمت بها حسبما أعلن لإذاعة (صوت فلسطين)، عضو المجلس الثوري، اياد صافي.