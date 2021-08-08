"التربية" وجامعة فلسطين تبرمان مذكرة تفاهم لخدمة التعليم



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مسارات تستهدف البحث العلمي، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتشكيل لجان فنية مشتركة داعمة للجهود الرامية إلى النهوض بالصحة الشمولية، والعمل الطوعي، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، والمشاركة في المسعى الذي تقوده الوزارة لتحديث منظومة الثانوية العامة ونظم الامتحانات المرتبطة بها وغيرها.



وأكد الوزير عورتاني أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات المحلية، واستكمالاً لإبرام اتفاقيات مماثلة مع جامعات الوطن، لافتاً إلى ضرورة مأسسة هذه الجهود ومتابعة مخرجاتها، واستثمار الإمكانات المتوافرة؛ لخدمة قطاعي التعليم العام والعالي.



بدوره، ثمن الداعور جهود الوزارة المتواصلة للرقي بالنظام التعليمي الفلسطيني وقطاعات التعليم ومخرجاتها، وسعي الوزارة الدائم لتوطيد العلاقات مع الجامعات المحلية، مؤكداً أهمية هذا التعاون وديمومته؛ بما يخدم عملية التطوير المنشودة.



رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة فلسطين في قطاع غزة أ.د. جبر الداعور؛ لدعم التعليم وتطويره.