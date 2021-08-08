سلامة ترحب بقرار شركة "Ben & Jerry" بعدم بيع منتجاتها بالمستوطنات

رحبت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، ببيان منظمة العفو الدولية الذي أكد أن قرار شركة Ben & Jerry بعدم بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية ضروري وشرعي مؤكدة أن المعركة ضد الاستيطان مستمرة ولن تنتهي بالرغم من محاولات الاحتلال تزييف الصورة والوعي العالمي تجاه المستوطنات.



وأوضحت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن هذه الإنجازات تؤكد على صحة المسار النضالي من أجل الأرض والوجود، مؤكدة ضرورة مواصلة المعركة على الرأي العام الدولي ومنظمات المجتمع المدني عربياً ودولياً.



وبيّنت سلامة أن الفعل الفلسطيني يدور في فلك عملية ممنهجة لتعظيم الرأي العام الدولي لإدانة إسرائيل، مشيدة بالدور الكبير والهام لبلدة بيتا التي تقود معركة الدفاع عن الأرض مشددة على أن بيتا أصبحت تشكل محطة هامة لانخراط جميع المواطنين من كافة المحافظات في فعاليات المقاومة الشعبية التي اربكت الاحتلال وجعلته يدفع ثمنا باهظا لإقامة مشاريعه الاستيطانية مطالبة بتعميم نموذج بيتا في المقاومة على كافة المواقع المستهدفة بالاستيطان والمصادرة.

رام الله - دنيا الوطن