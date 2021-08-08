مسؤولان إسرائيليان يزوران القاهرة بشأن الوضع بغـزة والاتصالات لتثبيت وقف إطلاق النار





وأضاف بأن هذا ما تحدث به مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فيما تبين أنهما عادا إلى إسرائيل ظهراً.





ونقل (والا) عن مسؤول رفيع قوله: إن الهدف من الزيارة والقضية الرئيسية التي نوقشت هي الوضع في غـزة والاتصالات لتثبيت وقف إطلاق النار، ومطالبة إسرائيلية من مصر بتوفير رقابة صارمة ومشددة على إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة.





ووفق الموقع، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار، قالوا: إنهم يخشون أنه بدون تشديد الرقابة على البضائع التي تدخل من مصر لغزة، ستكون حماس قادرة على تجديد إنتاج الأسلحة وملء مخزون الصواريخ، وإذا حدث هذا فإن "خطر اندلاع تصعيد في غـزة سيزداد".



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن مستشار الأمن القومي الجديد، إيال حولتا، والمستشار المنتهية ولايته، مئير بن شبات، وصلا إلى القاهرة صباح اليوم في زيارة خاطفة، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.