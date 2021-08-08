الرئيس عباس يهنئ شعبنا وقادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.وتمنى الرئيس عباس، أن يحل العام الهجري الجديد على أمتنا جمعاء بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، وعلى شعبنا بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداءنا الابرار بواسع رحمته، وان يمنّ على جرحانا بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال.