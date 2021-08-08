شؤون فلسطينية

بعد إعلان السعودية حول العمرة.. أبو مذكور: فلسطين سيكون مسموحاً لها بدخول المملكة

بعد إعلان السعودية حول العمرة.. أبو مذكور: فلسطين سيكون مسموحاً لها بدخول المملكة
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن دولة فلسطين ستكون من الدول المسموح لها بدخول السعودية، لأداء مناسك العمرة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، تعقيباً على إعلان المملكة العربية السعودية عن موعد استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العام لهذا العام.

وقال أبو مذكور: "إن طلبات العمرة ستقدم لجانب السعودي بالتوثيق والعقود بين الشركات الفلسطينية والشركات السعودية، والأمر يتوقف لقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأوقاف في رام الله للعمل على توثيق هذه العقود".

وأضاف: "بعد موافقة السلطة على خروج المعتمرين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، تبدأ بتأهيل هذه الشركات وهو ما يستغرق أكثر من أسبوع"، موضحا في الوقت ذاته أن الشركة المسموح لها بالعمل بعد موافقة السلطة، تبدأ بتوثيق العقود، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى المملكة السعودية لتوثيقها من وزارة الحج.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، يتم فتح لهم النظام الإلكتروني، وبعدها يتم التصريح لشركات المرخصة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأوقاف للعمل من أخذ الجوازات.

وفيما يتعلق بتسعيرة موسم العمرة لهذا العام، أكد أبو مذكور إلى أن وزارة الأوقاف الفلسطينية ستحدد الأسعار حسب ما هو معمول به بالبرامج، وبناءً عليها سيتم إبلاغ الشركات بها، بحيث يمنع الزيادة عليها باي مبلغ.

وأكد رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن إعلان السعودية بفتح باب العمرة سيحرك سوق الشركات.

ولفت أبو مذكور إلى أنه لا يوجد مانع بخروج المعتمرين من قطاع غزة عبر الحدود المصري، وإن كان هناك إشكاليات مع المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد منعت المعتمرين من كافة أنحاء العالم بدخول إلى المملكة، بسبب جائحة (كورونا)، منذ قرابة عام ونصف.

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