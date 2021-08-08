النضال الشعبي تثمن قرار موظفي جامعة "تمبل" باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري



واشارت الجبهة أن دعم كافة القوى والحركات المجتمعية في العالم التي تتضامن مع نضال شعبنا بات أمرا ضروريا من أجل مواصلة الحراك على المستوى الدولي لدعم قضية شعبنا ونضاله المستمر.



وقالت الجبهة أن العالم أجمع فد ضاق ذرعا من سياسة الاحتلال العنصرية والفاشية التي تنتهك كافة القرارات والقوانين الدولية والإنسانية.



رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتبار التجمع النفابي لموظفي وعمال وطلاب جامعة تمبل الأمريكية إسرائيل دولة فصل عنصري قرارا شجاعا وانتصار للحق الفلسطيني.وتابعت الجبهة ان هكذا قرار ومن داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر صحوة جادة باتجاه تغير الرأي العام تجاه دولة الاحتلال وما يتطلبه من متابعة مع كافة القوى المجتمعية تجاه ذلك.