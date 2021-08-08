صحفي يوجه نداءً للدكتور محمد اشتية حول طلبة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلق الكاتب الصحفي ماجد هديب عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نداءً الى الدكتور محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، مطالبا بضرورة تحقيق العدل والانصاف بين كافة طلبة فلسطين وخاصة ما يتعلق بإنصاف طلبة غزة من حيث ضرورة تسهيل إجراءات ابتعاثهم لكليات الشرطة والعلوم العسكرية اسوة بطلبة المحافظات الشمالية.حيث جاء في نداءه:الى معالي الدكتور محمد شتيه ... رئيس الحكومة الفلسطينيةتحية الوطن وبعدالموضوع /طلبة غزةليس من العدل والانصاف ان تشترط قيادة الشرطة الفلسطينية والمديرية العامة للتدريب ان يتوجه الطالب الغزي الى الضفة الفلسطينية من اجل التقدم بطلب الترشح للكليات المذكورة اعلاه وذلك لاستحالة تنفيذ هذا الشرط.يمكن لقيادة الشرطة ومديرية التدريب تشكيل لجنة مختصة في غزة يتم الاتفاق على مواصفات الا أعضاء فيها وذلك لتلقي طلبات الترشح من طلبة غزة ففي غزة ضباط واطباء اكفاء يمكن لهم القيام بما هو مطلوب منهم للاختيار والمفاضلة بين المرشحين ووفقا لشروط الترشح المتفق عليها.برجاء الاهتمام والايعاز لمن يلزم بتشكيل هذه اللجنة في غزة من اجل العدالة والمساوة بين كافة طلبة فلسطين في الابتعاث لكليات الشرطة والعلوم العسكرية.طلبة غزة بحاجة الى عدل وانصافدمتم لفلسطين