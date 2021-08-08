نقابة المحامين:لن يتم قبول أي طلبات انتساب بكليات الحقوق لمن يقل معدلهم عن 75%

رام الله - دنيا الوطننصحت نقابة المحامين الفلسطينيين طلبة الثانوية العامة بعد نجاحهم وإقبالهم على التسجيل بالجامعات، بضرورة قيامهم بانتقاء التخصصات الى تلائمهم.وجاء في بيان صدر عن نقابة المحامين:" يتقدم مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بأحر التهاني والتبريكات لكافة الناجحين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020/2021، وينتهز مجلس النقابة هذه المناسبة وحرصا على أبناءنا الخريجين ومستقبلهم ومن باب المسؤولية، يحث المجلس الطلبة الخريجين على ضرورة قيامهم بانتقاء التخصصات الى تلائمهم وفقا لمعطيات سوق العمل".وقال المجلس: "نقابة المحامين ووفقا لأعداد المحامين المتدربين المسجلين لديها الذي قارب أن يتجاوز عدد المحامين المدربين ستضطر حكما في الفترة المقبلة في حال استمرار هذا التزايد العددي وتطبيقا لأحكام القانون والأنظمة المرعية أن توقف التسجيل في سجل المتدربين".وأشار مجلس النقابة الى أن حالة التدفق خلال السنوات السابقة على تخصص الحقوق قد تجاوزت القدرة الاستيعابية لسوق العمل في مهنة المحاماة، وهذه القراءة مبنية على إحصائيات متخصصة وواقع حال المهنة.وأكد مجلس النقابة على عدم قبول النقابة لأي طلبات انتساب لديها لأي خريج من كليات الحقوق يقل معدله في الثانوية العامة عن 75% (لفرعي العلمي والأدبي فقط)، وذلك وفقا للاعلانات السابقة اعتبارا من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.