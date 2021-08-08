دولي

صحيفة بريطانية: جونسون كاد أن يغرق في البحر

صحيفة بريطانية: جونسون كاد أن يغرق في البحر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام بريطانية: إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "كاد أن يغرق" في البحر خلال عطلة صيفية عائلية في اسكتلندا العام الماضي.

وذكرت صحيفة (التايمز) أن جونسون قضى بعض الوقت على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات مع عروسه آنذاك، كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.

وكان يعتقد أن إقامتهم هناك قد انتهت دون وقوع حوادث، لكن مصادر مطلعة تتحدث الآن أن جونسون كان في إحدى المرات آنذاك بحاجة إلى من ينقذه بعد أن جرفته مياه البحر بعيدا عن الساحل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه تم إخراجه من الماء أثناء التجديف. وقال أحدهم للصحيفة: "لقد انجرف ووجد نفسه يذهب أبعد فأبعد". وبحسب التقرير، كان أفراد الأمن الشخصي لرئيس الوزراء يتابعون الوضع من الساحل ويفكرون في استدعاء مروحية الإنقاذ.

وأكدت الصحيفة أن جونسون تمكن أخيرا من التجديف إلى الخلف في منتصف الطريق، لكن ضباط أمنه احتاجوا إلى السباحة إلى جنبه لمساعدته على طول الطريق.

وأضاف المصدر: "كان كل شيء على ما يرام في النهاية، لكن كان يمكن أن تكون هناك كارثة".

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