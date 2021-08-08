دولي

ترامب يواصل اتهام الصين بنشر فيروس (كورونا)

ترامب يواصل اتهام الصين بنشر فيروس (كورونا)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه كان محقا عندما تحدث سابقا عن الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز): "أطلقت عليه اسم الفيروس الصيني، لأنه بدأ ينتشر من هناك، وخرج من المختبر".

وأضاف: "قلت من قبل إنه ظهر في المختبر، لكن الآن فقط يلاحظ الجميع أنني ربما كنت على حق".

وأشار ترامب إلى أن المسؤولين على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك "تويتر"، حظروا الأشخاص الذين نشروا بيانات غير مؤكدة حول فيروس كورونا، بما في ذلك النظرية المتعلقة بأصله المختبري.

وقال ترامب: "إنه أمر مروع للغاية، لكنه ظهر في مختبر ووهان".

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