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بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني

بسبب (بيغاسوس) الإسرائيلي.. المغرب يباشر إجراءات أمام القضاء الإسباني
رام الله - دنيا الوطن
كلف المغرب مكتب محاماة بمباشرة إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، على خلفية نشر ادعاءات تتهم الرباط بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية: إن المملكة ستباشر من خلال مكتب المحاماة "إيرنيستو دياث - باستين إي أبوغادوس"، إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية "على خلفية النشر والبث المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة".

ونقلت الوكالة بيانا لمكتب المحاماة الإسباني المكلف من جانب الرباط، جاء فيه أن "المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى بيغاسوس أو استعماله والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة".

ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات ولا الجهات التي يسعى المغرب إلى مقاضاتها أمام القضاء الإسباني.

وكان المغرب أعلن مقاضاة شركة نشر صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بعد رفع دعاوى مماثلة في 22 يوليو الفائت، ضد منظمتي العفو الدولية، و"فوربيدن ستوريز" اللتين تقفان وراء اتهام الرباط باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر "بيغاسوس".

كما رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة "لو موند"، وموقع "ميديا بارت" و"فرانس راديو" بفرنسا في 28 تموز/ يوليو الماضي، وذلك بتهمة التشهير.

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