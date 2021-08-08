قوات الاحتلال تستدعي المرابطة المبعدة فاطمة خضر

رام الله - دنيا الوطناستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المرابطة المقدسية المبعدة عن المسجد الأقصى المبارك فاطمة خضر (63 عاماً) من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال استدعت المرابطة المقدسية فاطمة خضر للتحقيق في أحد مراكز تحقيق المدينة، مع اقتراب انتهاء قترة إبعادها عن المسجد الأقصى البالغة 6 شهور.وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت المقدسية خضر في 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنها في وقت لاحق.وأبعدت سلطات الاحتلال المقدسية خضر عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور في شهر شباط/ فبراير الماضي.وتعمل خضر بالتطريز، فيحمل منزلها طابعاً تراثياً، وهي ناشطة ترابط في الأقصى وتشارك في كل الفعاليات التي تدافع عنه.وتعرض منزلها في وقت سابق للمداهمة من قبل الاحتلال الذي عاث فيه خراباً قبل أن يصادر كل ما يرى أمامه من مطرزات ويحوي صورة الأقصى أو القدس وفلسطين بالتحديد، ويخرب مصدر رزق عائلة بأكملها.كما تعرضت المرابطة فاطمة خلال اعتقالها الماضي للضرب المبرح دون أن يراعي جنود الاحتلال تقدمها بالسن، أو مرضها بعدة أمراض من ضمنها السكري والضغط.