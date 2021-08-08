شؤون فلسطينية

المدهون: السلطة مسؤولة عن المنحة القطرية وسيتم صرف 887 شيكل لـ 34 ألف عائلة

المدهون: السلطة مسؤولة عن المنحة القطرية وسيتم صرف 887 شيكل لـ 34 ألف عائلة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
أكد لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، أصبحت المسؤولة عن ملف صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارته تدعم العائلات الأشد فقراً المدرجين تحت برنامج التحويلات النقدية والبالغ عددها 34 ألف عائلة، بقيمة 887 شيكل.

وفيما يتعلق بملف المنحة القطرية، قال المدهون في حوار مع "دنيا الوطن": ""بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين دولة فلسطين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية القطرية ممثلة بلجنة الاعمار، لصرف المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر، فقد أصبحت المنحة القطرية من مسؤولة السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة التنمية".

وأضاف المدهون: "هناك إجراءات فنية وتقنية تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم، وأهمها اعتماد قاعدة البيانات القديمة، حيث أن الوزارة لم تضع أسماءً جديدة".

وأوضح المدهون، أنه بموجب الاتفاقية، تقوم اللجنة القطرية بتحويل الأموال الى البنوك المعتمدة والمرخصة من سلطة النقد الفلسطينية ؛ من أجل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وفقاً لآلية الصرف المتفق عليها، وبموجب بطاقة صراف آلي تحمل شعار اللجنة القطرية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات دائمة، ما دامت المنحة تصرف من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة الفلسطينية، وأن أي تعديل سيكون لصالح المستفيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن إجراءات صرف المنحة القطرية تسير بشكل طبيعي وإيجابي.

وفي السياق، أوضح المدهون، أنه يتم العمل حاليا على آلية جديدة، فمن الصعب تحديد موعد معين لصرف المنحة القطرية، لافتا في إلى أن الدفعة الأولية لصرف المنحة لن تكون كما هي في الدفعات الثانية والثالثة والرابعة.

وعن تخوفات البنوك من استلام أموال المنحة القطرية، قال المدهون: "حتى الان لم يتحدث احد مع الوزارة بخصوص تخوفات البنوك، حيث أن قاعدة البيانات متفق عليها من جميع الأطراف".

وفيما يتعلق بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة: "ان الوزارة انهت كافة الإجراءات الإدارية والمالية والمهنية من اجل صرف شيكات الشؤون للعائلات المدرجة على برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة"، منوهاً إلى أن قرار الصرف يأتي من الحكومة الفلسطينية، ولكن حتى الان لا يوجد موعد معين لعملية صرف الشيكات.

وفي السياق، أكد المدهون أن برنامج التحويلات النقدية، يضم عمليات حجب وإضافة أسماء بشكل طبعي، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم ادراج عائلات هم الأشد فقراً على البرنامج، والذي يقدر عددهم 34 ألف أسرة، ويتم العمل على ارسال رسائل لهم من اجل استلام مبلغ مالي بقيمة 887 شيكلاً لكل أسرة، هذا بالإضافة الى الدفعة الأولى من الاسر التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استملوا قسائم شرائية.

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