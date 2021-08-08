المبادرة الوطنية الفلسطينية تدين استهداف منتجع بيانكو السياحي شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تهديد واستهداف منتجع بيانكو السياحي شمال قطاع غزة من قبل مجموعة منحرفة.واعتبرت المبادرة هذا الاستهداف والذي جاء نتيجة حملة من التحريض مؤشر خطير يعيد للأذهان أحداث سابقة مر بها قطاع غزة ويهدف الى إحداث القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.وأعربت المبادرة عن تضامنها مع مالكي منتجع بيانكو، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المشاريع السياحية وغيرها من الاستثمارات والتي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من حدة البطالة بين الشباب في قطاع غزة.ودعت المبادرة الجهات المسؤولة للمعالجة الجذرية لهذه الممارسات المتطرفة وتوفير الحماية للأماكن العامة ووضع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا.