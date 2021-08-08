(أونروا) تنشر توضيحًا بشأن لقاحات كورونا المتوفرة في مراكزها الصحية
نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إعلانًا مهمًا بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في المراكز الصحية التابعة لها في غزة.
وأوضحت (أونروا) أن مراكزها الصحية تستمر في توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للاجئين وغير اللاجئين للفئة العمرية 18 عاماً فما فوق في 18 مركزا صحيا تابع لها.
وأشارت إلى أنه يتوفر لقاح سبوتنك – لايت (جرعة واحدة) في كل من المراكز الصحية التالية:
الشيخ رضوان
الشاطيء
البريج
رفح
كما يتوفر لقاح فايزر في كل من المراكز الصحية التالية:
الفاخورة
شمال غزة (الصفطاوي)
بيت حانون
جباليا
الصبرة
الرمال
النصيرات
المغازي
دير البلح
خانيونس
اليابانية
معن
تل السلطان
الشابورة
ودعت (أونروا) جميع من تلقى الجرعة الأولى من أي نوع من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، التوجه للمركز الصحي التابع لمنطقته حسب الموعد المحدد لهم في بطاقة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية في موعدها.
وحثت الجميع على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، للتقليل من خطر الإصابة بالفايروس ومنع انتشاره وإعطاء اللقاح لأكبر نسبة من المجتمع.
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