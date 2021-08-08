(أونروا) تنشر توضيحًا بشأن لقاحات كورونا المتوفرة في مراكزها الصحية

رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إعلانًا مهمًا بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في المراكز الصحية التابعة لها في غزة.وأوضحت (أونروا) أن مراكزها الصحية تستمر في توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للاجئين وغير اللاجئين للفئة العمرية 18 عاماً فما فوق في 18 مركزا صحيا تابع لها.وأشارت إلى أنه يتوفر لقاح سبوتنك – لايت (جرعة واحدة) في كل من المراكز الصحية التالية:الشيخ رضوانالشاطيءالبريجرفحكما يتوفر لقاح فايزر في كل من المراكز الصحية التالية:الفاخورةشمال غزة (الصفطاوي)بيت حانونجبالياالصبرةالرمالالنصيراتالمغازيدير البلحخانيونساليابانيةمعنتل السلطانالشابورةودعت (أونروا) جميع من تلقى الجرعة الأولى من أي نوع من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، التوجه للمركز الصحي التابع لمنطقته حسب الموعد المحدد لهم في بطاقة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية في موعدها.وحثت الجميع على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، للتقليل من خطر الإصابة بالفايروس ومنع انتشاره وإعطاء اللقاح لأكبر نسبة من المجتمع.